Selena Gomez passou três meses em clínica sem usar o celular

Em agosto de 2016, a cantora norte-americana Selena Gomez surpreendeu os fãs ao fazer uma pausa na carreira para tratar da saúde. Com problemas de ansiedade, depressão e ataques de pânico decorrentes do lúpus, ela cancelou o restante da turnê para ficar internada por três meses em uma clínica. Agora, ela revelou como foi esse tratamento em entrevista para revista InStyle.

“Eu fiquei lá por 90 dias e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Fiquei completamente isolada, sem telefone nem nada. Foi assustador, mas ao mesmo tempo incrível e eu aprendi muito”, disse Selena. “A clínica fica localizada no interior e usa equoterapia [terapia com cavalos]. Foi um processo bem difícil, mas eu sabia o que meu coração queria e pensava 'ok, isso vai me ajudar a ficar forte para as outras pessoas'”, continuou.

Agora, quase um ano após ter feito o tratamento, ela afirma que se sente muito melhor com sua saúde mental, apesar de admitir que alguns dias ainda são complicados. “Eu faço terapia, acredito muito no trabalho de ir no consultório e desabafar”, comentou.

Na entrevista ela também comentou sobre o seu novo namorado, o rapper The Weeknd. “Ele é meu melhor amigo. Nos meus relacionamentos anteriores eu era muito nova e influenciável, o que me deixou com uma autoestima baixíssima. Agora eu entendo melhor as coisas e sei que não preciso de ninguém para me completar, mas sim para adicionar na minha vida”, finalizou.

