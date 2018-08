Selena Gomez lança clipe de 'Back To You' com cenas de '13 Reasons Why'

Selena Gomez lança 'Back To You'. Foto: Richard Shotwll/Invision/AP

Nesta quinta-feira, 10, a espera dos fãs de Selena Gomez finalmente acabou e a cantora lançou sua nova música, Back To You.

Ela divulgou em seu YouTube um lyric video com cenas de 13 Reasons Why, série da Netflix da qual é uma das produtoras executivas. A nova canção vai fazer parte da trilha sonora da segunda temporada da trama, que estreia em 13 de maio.

Na letra, há trechos como "E toda vez que nós conversamos/ todas as palavras se voltam para este momento/ e eu tenho de me convencer que eu não quero, mesmo querendo", e alguns fãs especulam se a música é relacionada a Justin Bieber.

Selena e Bieber vivem um romance de idas e vindas desde 2013. No ano passado, a cantora terminou o relacionamento com The Weeknd e voltou a ser vista junta de Bieber, mas em março deste ano os dois terminaram novamente.

Assista abaixo: