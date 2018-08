Selena Gomez faz piada após críticas ao seu look bo Baile do MET

Selena Gomez no MET Gala. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Selena Gomez foi duramente criticada pela maquiagem e roupa escolhidas para o Baile do MET, realizado na última segunda-feira, 7, em Nova York, Estados Unidos. Nas redes sociais, programas de TV e portais de notícias, a cantora recebeu críticas principalmente pelo vestido eleito e pelo tom de seu bronzeamento artificial.

Selena, que tem a maior quantidade de seguidores no Instagram do mundo, não publicou nada nas redes sociais no dia seguinte ao evento, o que fez com que os fãs pedissem desculpas para a cantora. Porém, nesta quarta-feira, 9, ela quebrou o silêncio e fez uma publicação sucinta e bem-humorada na rede social.

Ela publicou um vídeo em que aparece correndo, com a legenda: "Eu quando vi as minhas fotos do MET". Ela ainda publicou uma foto no Stories no dia do evento, em que aparece sentada em uma escada com as sandálias nas mãos.