Selena Gomez encontra-se com Mark Zukerberg

Selena Gomez e Mark Zukerberg durante reunião. Foto: Reprodução/Instagram

Selena Gomez revelou há algum tempo, que gostaria de se desligar das redes sociais, mas parece ter mudado de ideia. A cantora que recentemente tornou-se a pessoa mais seguida no Instagram, esteve em reunião com Mark Zukerberg, criador do Facebook e dono dos aplicativos What's App e Instagram.

Selena participou de uma espécie de reunião fechada no escritório do Facebook, localizado na Califórnia. O encontro teve direito a palestra, além de um bate-papo com vários profissionais das plataformas.