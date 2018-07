Selena Gomez e The Weeknd são vistos juntos em restaurante

Selena Gomez e The Weeknd foram vistos juntos mais uma vez. Foto: Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira, 25, Selena Gomez e The Weeknd foram vistos juntos novamente, reforçando ainda mais os rumores de que estariam namorando. Os dois curtiram a noite em Los Angeles na companhia de alguns amigos, entre eles Jaden Smith e French Montana, de acordo com o E! News.

Segundo o site, o casal e o grupo de amigos estavam no restaurante Dave and Buster's, em Hollywood, e ficaram lá até às três da manhã. Depois, eles saíram do local de mãos dadas e saíram no mesmo carro.

"Selena parecia tão feliz e Abel [nome real de The Weeknd] estava mais relaxado. Eles deram as mãos quando saíram e estavam bem calorosos. Dá para dizer que eles estão realmente gostando da companhia um do outro. [Selena] parecia muito à vontade com ele e dá para ver 'estrelas' nos olhos deles. Os dois estão claramente apaixonados", disse uma fonte ao site.