Selena Gomez e Justin Bieber estariam juntos de novo?

Cantores foram vistos juntos nos últimos dias, e fãs se dividem sobre possível retorno do casal. Foto: Phil McCarten/Reuters | Danny Moloshok/Reuters

Selena Gomez e Justin Bieber foram fotografados tomando café da manhã juntos em uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, no último domingo, 29, conforme mostrou o site TMZ.

No mesmo dia, a cantora foi vista na casa dele, em Los Angeles, mostrando que os dois estão em um bom relacionamento, a princípio, de amizade.

Eles têm se encontrado com alguma frequência nos últimos dias. No domingo anterior, Bieber esteve na casa da cantora, onde ficou até meia-noite.

"Eles passaram algumas horas juntos como amigos. Ele ficou muito preocupado depois que soube sobre o transplante de rim. Ele está tão aliviado que ela passa bem", disse uma fonte à People, que também confirmou a visita dele a Selena.

A cantora está namorando o rapper The Weeknd, que deixou de seguir familiares e amigos de Selena nas redes sociais depois que fotos do ex-casal foram divulgadas nas redes.

No Twitter, os fãs estão divididos sobre um possível retorno do casal, que no último domingo também foram vistos em um igreja e andando pelas ruas da cidade:

29.10 | Aparentemente Selena Gomez e Justin Bieber estão juntos na Zoe Church, em LA pic.twitter.com/sBTpjNLk7t — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) 29 de outubro de 2017

Justin Bieber e Selena Gomez em Los Angeles deixando o El Rey Theatre, após o culto da Zoe Church. pic.twitter.com/t9zETnvTDX — Squad Purpose Drew (@squadpurposed) 30 de outubro de 2017 não quero causar intriga mas pra mim justin bieber e selena gomez ainda vão casar — marii¡ loves niall (@niallhoranfly) 29 de outubro de 2017

Selena Gomez e Justin Bieber na manhã de hoje, 29, em Westlake Village, Califórnia. pic.twitter.com/0BuhnV2GhS — Portal Selena Brasil (@PortalSelenaBR) 29 de outubro de 2017

gente, eu tô muito pensativa sobre a teoria da conspiração de que Selena Gomez voltou com o Justin Bieber pra se despedir pic.twitter.com/zsXaIqiQS9 — dri (@drimartos) 30 de outubro de 2017

não acredito que a selena gomez trocou o the weeknd pelo justin bieber que erro — bruna (@brunamogue) 30 de outubro de 2017

Justin Bieber e Selena Gomez é um casal como qualquer outro ! Se estão retornando felicidades aos dois ! Nada demais !!! @GeordanItalian — Dandan Pasolini (@GeordanItalian) 30 de outubro de 2017