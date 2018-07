Selena Gomez e Jennifer Lawrence visitam hospitais

Selena Gomez e Jennifer Lawrence visitaram hospitais infantis no Natal. Foto: Reprodução/Instagram | Twitter

Na véspera de Natal, muita gente passa o dia com a família, mas Selena Gomez e Jennifer Lawrence resolveram fazer algo diferente neste ano: visitar hospitais infantis.

A cantora visitou o Cook Children's Medical Center, no Texas, e falou com cerca de 14 crianças no local. "Ela foi muito doce e incrível com as crianças. Algumas delas até choraram, foi bem emocionante", disse uma fonte ao E! News. Algumas crianças postaram fotos com a cantora nas redes sociais.

Já Jennifer foi ao Hospital Norton Chindren's, em Louisville, Kentucky, onde visitou vários pacientes. Ela costuma visitar o hospital desde 2013 e também fazer doações em dinheiro.