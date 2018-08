Selena Gomez e Jack Black aparecem em festa de hospital infantil

Selena Gomez posa para foto ao lado de paciente do hospital Foto: Instagram

A cantora Selena Gomez e o ator Jack Black participaram de uma festividade no Children's Hospital of Orange County [Hospital Infantil do Condado de Orange], nos Estados Unidos.

Definido como um 'prom' (baile de formatura) para os jovens pacientes do setor de oncologia do hospital, o evento tinha como tema "Volta ao mundo em uma noite".

Selena e Jack fizeram a alegria dos presentes na festa e posaram para inúmeras fotos.

Em um dos vídeos publicados pelo perfil do hospital, o ator conversa com os jovens, garantindo que está ali para lhes ensinar os "mais recentes passos de dança".

A atriz Sarah Drew, de Grey's Anatomy, também estava presente

Confira abaixo: