Selena Gomez e David Henrie trabalharão juntos em novo filme

Selena Gomez e David Henrie anunciaram que irão lançar um filme juntos Foto: YouTube / Reprodução

A cantora Selena Gomez e o ator David Henrie agitaram as redes sociais no domingo, 9, quando publicaram vídeos juntos. Fãs especularam que poderia ocorrer uma continuação da série Os Feiticeiros de Waverly Place, em que atuaram juntos. Nesta segunda-feira, 10, os dois revelaram que, na verdade, irão lançar um novo filme, This is the Year (Esse é o Ano, em tradução livre).

Selena é a produtora executiva do filme e Henrie o diretor e um dos roteiristas. Ele também irá interpretar o personagem Sebastian na produção. O ator Gregg Sulkin, que viveu o par romântico de Selena na série da Disney, também aparecerá no filme, que será lançado em 28 de agosto de 2020.

“David e eu estamos muito animados em anunciar o primeiro lançamento virtual do nosso novo filme”, disse Selena. Segundo os atores, a ideia é que o filme tenha um alto astral, e faça os espectadores se sentirem bem, especialmente no contexto atual.

O lançamento será mundial, e contará com uma rodada de perguntas e respostas com David, Selena e o elenco do filme. Uma parte do dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos para o evento será destinado a um fundo de caridade para ajudar no combate ao novo coronavírus.

Segundo a sinopse divulgada no site do filme, This is the Year mostra a última tentativa de um jovem estudante do ensino médio de conquistar a garota dos seus sonhos, e para isso ele embarca em uma viagem com os melhores amigos para o maior festival de música do ano. O filme é caracterizado como “uma versão moderna dos filmes clássicos dos anos 1980, focando nos bons momentos e em uma trilha sonora incrível”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais