Selena Gomez e amiga Julia Michaels fazem tatuagens iguais

Selena Gomez no Festival de Cannes, em maio deste ano Foto: Jean-Paul Pelissier/ Reuters

Selena Gomez mostrou no seu Instagram nesta terça, 12, as tatuagens que ela e Julia Michaels fizeram juntas. Ambas tatuaram setas pequenas nas mãos próximas aos dedões. A foto do novo desenho no corpo é um dos posts que a cantora fez para celebrar o aniversário da amiga.

"Está tatuado... minha seta aponta para você para sempre", publicou Selena nos stories em que marcou a amiga. No feed da rede social, a cantora postou fotos das duas juntas e escreveu: "Meu amor, meu coração e minha alma". Julia comentou: "A quantidade que eu te amo é irreal". Entre as imagens compartilhadas pelas amigas está uma em que as duas se beijam na boca em um palco.

Imagens publicadas por Selena Gomez nos stories do Instagram Foto: Reprodução Instagram/ @selenagomez

A primeira foto foi compartilhada por Julia Michaels no Instagram; a segunda imagem, em que ela e Selena aparecem se beijando, foi publicada nos stories de ambas Foto: Reprodução Instagram/ @juliamichaels

O tatuador Brad Reis foi o responsável por fazer a tatuagem de Selena, enquanto o artista intitulado como London Reese marcou o corpo de Julia.

"Passei os últimos dois dias comemorando o aniversário de uma das minhas favoritas, senhorita Julia Michaels. Fui ao seu show com Brad Reis e eu tatuei Julia, enquanto Brad tatuou a sempre doce Selena Gomez. As vibrações eram as mais intensas e essas duas meninas são tão incríveis quanto você poderia esperar", comemorou London Reese em seu Instagram.

"É seguro dizer que a noite passada foi super radical e significativa para mim", afirmou Brad em sua conta pessoal.

Selena fez uma participação na música Anxiety de Julia Michaels, que publicou um vídeo no qual as duas apresentam a canção juntas para uma plateia. "Estou convencida de que esses últimos dias não são reais. Obrigada, Selena, pelo show mais épico que eu já fiz. Eu te amo além das palavras e estou tão feliz que finalmente conseguimos cantar nosso bebê juntos."

Parceria entre Selena Gomes e Julia Michaels

Em janeiro, Selena publicou uma foto com a amiga e escreveu sobre o anúncio da parceria musical. “Minha querida irmã de alma. Julia, você tem sido uma grande parte da minha vida. Você me ensinou a ter coragem quanto duvido de mim mesma. Essa música é extremamente próxima do meu coração, já que eu tive ansiedade e sei que vários amigos tiveram também. Você nunca está sozinho quando se sente assim. A mensagem é muito necessária e espero muito que vocês gostem!", afirmou.