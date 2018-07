Selena Gomez é a pessoa com mais seguidores no Instagram e agradece fãs

Foto: REUTERS/Thomas Peter

Com mais de 110 milhões de seguidores, Selena Gomez se mantém no posto de pessoa mais seguida no Instagram. Se levarmos em conta todas as contas da rede social, ela só perde para o próprio @Instagram.

Ela usou seu perfil para agradecer aos fãs quando chegou aos 110 milhões. "Eu prometo que eu vou continuar a cuidar bem da minha plataforma e falar a verdade, mas, mais importante do que isso, cada um de vocês mudou a minha vida. Eu estou muito grata", escreveu no post.

Thank you fam for 110. I promise I will continue to cherish my platform and speaking truth but more importantly, each and every one of you have changed my life. I'm very grateful. Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) em Fev 16, 2017 às 6:45 PST

Selena se tornou a pessoa com mais seguidores na rede em março de 2016, quando ultrapassou a amiga, Taylor Swift. Sel passou mais de três meses longe das redes sociais depois de revelar que sofre de depressão e ataques de pânico e ansiedade decorrentes do lúpus. Em novembro de 2016, decidiu voltar a postar.

Ela também mantinha o posto de foto mais curtida na rede, com uma imagem que fez para a Coca-Cola, que atualmente tem quase seis milhões e meio de likes:

when your lyrics are on the bottle #ad Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) em Jun 25, 2016 às 2:03 PDT

Mas a gravidez de Beyoncé superou, com mais de 10 milhões e meio de curtidas: