Selena Gomez diz que gostaria de namorar um homem 'discreto'

Foto: Reprodução/Instagram

Selena Gomez quer namorado "discreto". A cantora - que manteve um relacionamento entre idas e vindas com Justin Bieber sob os olhos atentos do público - revelou que gostaria de constituir família com alguém um pouco menos famoso, mas admitiu que esses tipos de caras têm "pavor" dela.

"Acho que as pessoas iriam pensar que é meio idiota (namorar comigo). Ninguém gostaria de se lançar nessa situação que é tão evidenciada publicamente, como, por que eles iriam?", disse Selena à revista 'Vogue' da Austrália, que manifestou preferência por pessoas do mundo artístico. "(Gostaria de um) ator, roteirista ou produtor discreto, mas esses tipos de caras têm medo de mim!".

Enquanto isso, a estrela, de 24 anos, havia admitido que "não tem mais volta" com Bieber, mas insistiu que ela ainda se preocupa com a "saúde e bem-estar" dele. "No começo, não me importava. Para mim, era: tenho 18 anos, tenho um namorado, parecemos fofos juntos, nós gostamos disso. Então tive meu coração partido e me importei", explicou.

Selena disse que exposição do relacionamento na mídia causou desgaste. "Porque as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo, mas em todos os lugares eram um milhão de coisas diferentes. Estava meio que em um canto, batendo a cabeça contra a parede. Não sabia para onde ir. Estou tão exausta. Sinceramente, está tudo acabado. Eu me preocupo com a saúde e bem-estar dele. Mas eu não consigo mais fazer isso".