Selena Gomez dança com fã portadora de doença rara

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Selena Gomez apareceu em um vídeo dançando alegremente ao lado de Audrey Nethery, garota portadora da Anemia de Diamond-Blackfan (DBA), que costuma postar vídeos seus dançando e cantando na internet, e inclusive tornou-se embaixadora das pesquisas sobre a doença.

A Anemia de Diamond-Blackfan é uma doença consanguínea causada por uma falha na medula óssea. Caracteriza-se pela ausência da capacidade de produzir glóbulos vermelhos,e causa distúrbios de desenvolvimento em cerca de um terço dos portadores.

Após o animado encontro ao som da música "Love you like a love song", as duas deram um caloroso abraço. "Finalmente consegui encontrar esta doçura!", publicou Selena em seu Instagram.

