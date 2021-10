Selena Gomez dá pistas sobre nova música durante ensaio de maquiagem; confira

A cantora Selena Gomez Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Selena Gomez passava batom nos lábios durante o ensaio para a Rare Beauty, a marca de maquiagem dela, quando um trecho da nova música da carreira dela foi exibido no bastidor, para a surpresa dos fãs.

O momento foi capturado nos stories do Instagram no perfil oficial da artista.

Os internautas especulam que trata-se da regravação da canção I Fell Pretty.

Um remake da produção do musical West Side Story, que tem essa música como trilha sonora, será lançado no dia 10 de dezembro.

Assista ao vídeo:

e essa música de fundo selenaaaa pic.twitter.com/LGoeK6uZfp — baby sel (@sgminez) October 13, 2021

Nas últimas semanas, Selena Gomez tem divulgado produtos da marca de maquiagem dela nas redes sociais, inclusive com participação em lives para falar sobre beleza.

Nesta sexta-feira, 15, a cantora participa do lançamento do novo álgum do Coldplay, Music Of The Spheres. Selena Gomes integra a faixa Let Somebody Go.

Ouça 'Let Somebody Go':