Selena Gomez aparece de surpresa em casa de fã australiana

Uma fã australiana de Selena Gomez teve uma grande surpresa nesta semana: a cantora a visitou em sua casa. Sophie Saunders tem 22 anos e já chegou a viajar para os Estados Unidos só para ver um show de Selena.

O encontro foi promovido pela rádio australiana KiiS 106.5. Os locutores, Kyle e Jackie O, sabiam da história da fã e, já que Selena estava no país, resolveram fazer essa surpresa. Eles contataram Sophie para que ela contasse sua história como fã num vídeo.

Sophie é criadora de um fã-clube e passou anos tentando levar a cantora para shows na Austrália. 'Eu fiz uma página no Facebook para tentar levá-la a Austrália, eu fiz o Instagram. Eu também fiz isso para que os fãs se conectassem um com o outro", disse ela num vídeo feito pela rádio.

Enquanto ela gravava o depoimento para a rádio, ela pegou seu celular e começou a cantar a música Kill 'Em With Kindness. De repente, Selena Gomez apareceu na porta de seu quarto. As duas se abraçaram e Sophie se emocionou muito e agradeceu pela oportunidade.

Assista ao vídeo do encontro abaixo:

Selena visiting @SelenatorsAU at her house in Sydney. So cute! ❤️ pic.twitter.com/Bfemuu2aE5

When your everything surprises you and wants to meet you! Thank you so much my angel!!!! pic.twitter.com/ESOmanBqFh