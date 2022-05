Seis meses sem Marília Mendonça: Conheça novas músicas com a voz da cantora

Seis meses sem Marília Mendonça: 'Amigos con derechos', 'Mal Feito' e 'Amava nada' são alguns dos lançamentos com a cantora. Foto: André Cardoso

Há seis meses, o Brasil chorava com a notícia da morte de Marília Mendonça. A cantora sertaneja estava viajando para fazer um show, quando o avião caiu próximo ao município de Caratinga, e todos que estavam na aeronave não sobreviveram.

Suas músicas são as lembranças de momentos incríveis que Marília Mendonça proporcionou para os fãs, amigos e familiares. As canções são formas de "estar perto" da artista mesmo após sua morte.

Mas, antes de morrer a Rainha da Sofrência deixou uma série de trabalhos prontos. Segundo informações informações do Ecad, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, Marília deixou 324 canções e 391 gravações dela e de parceiros cadastradas - e algumas já foram até lançadas. Confira alguns singles com participação de Marília Mendonça:

'Você não manda em mim', Maiara & Maraisa e Marília Mendonça

A música faz parte do projeto Patroas e já estava no álbum, mas o clipe desse single só foi lançado após a morte de Marília. No final de novembro de 2022, Maiara & Maraisa publicaram o vídeo do single, que já tem mais de 24 milhões de visualizações no YouTube.

'Calculista', Dom Vittor e Gustavo feat. Marília Mendonça

Ao lado da dupla de seu irmão, Dom Vittor e Gustavo, a Rainha da Sofrência deixou sua participação gravada para o Calculista - que tem sua participação no clipe. Lançada em 3 de dezembro de 2o21, quase um mês depois da morte de Marília, o vídeo já tem mais de 19 milhões de visualizações.

Nos comentários do canal oficial da dupla sertaneja, fãs compartilharam a emoção em vê-la em um novo clipe. "Mesmo lá no céu continua fazendo sucesso entre a gente", escreveu uma internauta.

'Amigos con derechos', Dulce Maria feat. Marília Mendonça

Assim que Marília Mendonça morreu, Dulce Maria comentou em uma live que tinha uma música em parceria com a sertaneja para lançar. No dia 16 de dezembro de 2021, o público pôde apreciar a Rainha da Sofrência cantando em espanhol ao lado da eterna Roberta, de RBD.

O vídeo já ultrapassa a marca de 2 milhões de visualizações e nos comentários é possível notar o quanto fãs das duas cantoras ficaram felizes em ver (e ouvir) a música Amigos con derechos.

'Mal Feito', Hugo e Guilherme feat. Marília Mendonça

Já em 2022, no dia 14 de janeiro, a dupla Hugo e Guilherme chegou com uma música inédita ao lado de Marília. Mal Feito já tem mais de 119 milhões de visualizações e está em 8º lugar no Top 100 músicas do YouTube. O single é um dos que ficou em alta no Instagram e TikTok para diversas trends, graças ao refrão "tudo que 'cê' faz, 'cê' faz mal feito".

'Amava nada', Lucas Lucco e Marília Mendonça

No último dia 4 de fevereiro de 2022, Lucas Lucco lançou Amava Nada e para a felicidade dos fãs de Marília Mendonça, a voz marcante da sertaneja estava presente no single - além de poder matar a saudade com o clipe da música, participação que a cantora também deixou gravada.

O vídeo já tem mais de 27 milhões de visualizações e há dois meses o próprio cantor deixou um comentário no próprio vídeo do YouTube.

"Meu coração acelera quando a voz dela responde a minha… Todas as vezes que eu ouço! Acho que vai ser assim pra sempre. É algo surreal a energia linda que a Marília transmitia onde quer que ela estivesse. Uma voz eterna, que vai ecoar por gerações e gerações como uma das melhores e maiores que tivemos… Nunca vou me esquecer de nenhum detalhe desse dia mais que especial na minha vida", declarou Lucas Lucco no comentário.