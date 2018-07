Segurança de bar em Madri agride Maria Ribeiro durante transmissão ao vivo

Foto:

A atriz e apresentadora Maria Ribeiro foi agredida por um segurança de um bar em Madri na noite de sábado, 28. E tudo foi mostrado ao vivo, já que ela fazia uma transmissão em tempo real para seus seguidores no Instagram.

Antes da agressão, Maria brincava com o fato de a cineasta Laís Bodanzky ter sido barrada na entrada do Barbara Ann Madrid por estar usando tênis. Logo na sequência, o segurança tenta tomar o celular da atriz.

"Que isso? Você está louco?", questiona Maria, com o tom de voz bastante irritado. A transmissão ao vivo é interrompida no mesmo instante.

Logo após a agressão, Maria Ribeiro fez um post em seu Instagram relatando o caso da agressão e fez um apelo para as mulheres denunciarem sempre quando forem agredidas. "O seguranca, com o dobro do meu tamanho, jamais teria feito o que fez - vir pra cima de mim e pegar meu celular - com um homem. Denunciem o machismo. Na policia. Nas redes sociais. Denunciem quando for com a vizinha, com a mulher do lado, com a mulher do outro lado", escreveu.