Seguidora critica ultrassom do bebê de Gusttavo Lima e cantor pede respeito

Cantor retrucou comentário negativo feito em seu Instagram Foto: Instagram/gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima se revoltou com o comentário de uma usuária em sua conta do Instagram. Após divulgar foto do ultrassom de Gabriel, filho que está prestes a nascer, uma seguidora criticou a aparência física do bebê.

“Coitadinha da criança vai nascer com esse beiço enorme e horroroso! Para a mulherada chamar Gusttavo Lima de lindo não me surpreende. Chamavam até Ronaldinho Gaúcho e Neymar de lindo. Preguiça dessa carência toda”, escreveu ela.

Sem deixar barato, o cantor respondeu o comentário. “Respeita... Respeita o meu filho que nem nasceu e já está sendo julgado por uma pessoa hipócrita que nem você. Olha seu espelho e você vai ver uma pessoa feia... Que preguiça... Mais amor, menos julgamento”, disse.

Após a troca de farpas, a maioria dos seguidores saiu em defesa do cantor. “Não ligue para comentários idiotas”, retrucou um deles. “Realmente tem pessoas que são desnecessárias, inconvenientes pessoas sem amor no coração!”, respondeu outro.

Gabriel será o primeiro filho da modelo Andressa Suita com Gusttavo Lima.