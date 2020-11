‘Se ninguém me desse mole, eu pegava o Prior’, brinca Babu Santana

Babu Santana falou sobre uma reflexão que fez sobre sua autoestima antes de entrar no 'Big Brother Brasil' Foto: Divulgação

O ator Babu Santana participou do programa Lady Night na segunda-feira, 9, e fez uma brincadeira sobre em quem daria em cima no Big Brother Brasil 20 caso estivesse solteiro. Ele também falou sobre uma crise de autoestima que teve antes de entrar no reality show.

“Eu ouvi dizer que você disse que no teatro você aprendeu de tudo, inclusive começou a pegar gente, pegar uma galerona”, comentou Tatá Werneck durante a entrevista com Babu. De início ele pareceu não ter entendido exatamente a fala dela, mas depois tocou no assunto.

“Eu cheguei a ter esse problema de autoestima muito grave quando eu tava lá no pré-confinamento. ‘Estou no Big Brother. Caraca, que que eu vou fazer no Big Brother?’”, relatou Babu.

O ator destacou que refletiu sobre a questão: “E aí eu voltei pras minhas convicções. ‘O que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo na minha vida, que é quebrando os padrões’”. Depois de lembrar disso, Babu comentou que decidiu “botar o barrigão pra jogo, sambar, rebolar”.

Babu entrou no programa já em um relacionamento com sua atual namorada, Tatiane Melo, mas fez uma brincadeira sobre como seria estar solteiro no reality: “A sorte das meninas é que eu estava casado, se não eu também azarava elas. E se ninguém me desse mole, eu pegava o [Felipe] Prior mesmo”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais