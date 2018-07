'Se Jesus fosse vivo, tava no show de Pabllo Vittar', diz Paulo Gustavo

Paulo Gustavo em igreja cenográfica Foto: Instagram / @paulogustavo31

Após ter publicado um vídeo em que faz uma cena de humor envolvendo a Bíblia e Jesus Cristo nas gravações do filme Minha Vida Em Marte, o ator Paulo Gustavo usou seu Instagram para falar sobre a polêmica gerada.

Durante uma cena em que um homem e uma mulher se casam, Paulo passa entre os dois após o beijo e questiona o sacerdote que realiza a cerimônia: " Deixa eu falar uma coisa com você, padre, casa eu e meu marido?"

Diante da negativa, prossegue: "Por que não pode? Quem escreveu essa Bíblia? Tá desatualizado isso. Se Jesus Cristo fosse vivo hoje, tava no show de Pabllo Vittar. Tá todo mundo indo, menino! Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, Pabllo Vittar, hoje em dia tá nascendo um monte de bi! Cheio de fluído, quem tá mandando os fluídos pra cá? É Deus! Então por que não posso casar na Igreja? Tá errado!"

Diante da reação negativa de parte do público, o ator utilizou seu Instagram para falar sobre sua intenção: "Foi a forma que encontrei, através do humor, de fazer uma reflexão sobre como vejo o mundo e determinadas questões. Fiz o vídeo num tom descontraído, divertido e sem ofender ninguém!"

"Se Jesus fosse vivo hoje, de carne e osso, poderia sim estar no show de Pabllo Vittar, tal como em qualquer outro show, de qualquer outro artista. Isto porque ele foi quem entendeu que todos eram iguais, merecedores do mesmo respeito, do mesmo amor, independente de condição, cor ou gênero. Jesus fez revolução justamente por não ser preconceituoso", prosseguiu.

Paulo ainda reafirmou sua posição: "Os comentários raivosos e preconceituosos só me fazem ter a certeza de que estou do lado certo da história, muito consciente dos meus posicionamentos e das coisas que acredito".

O ator ainda deixou outro questionamento a seus seguidores: "O que as pessoas que tanto destilam ódio nas redes sociais (na vida) fazem pelo próximo, pelo coletivo e fazem de suas próprias vidas?".

"Vocês acham mesmo que com toda essa raiva, vocês estão seguindo os mandamentos de Deus?"

"Eu não ofendi a Deus. Quem ofende a Deus são todos que, em nome dele, cometem discriminação e disseminam o ódio. [...] O ódio não soma, não acrescenta, não cria. Já o amor, este sim, germina e se multiplica! E esse é o Deus que eu acredito e essas são as ideias que Jesus pregou e defendeu", conclui.

Confira o vídeo que desencadeou a polêmica abaixo, além da íntegra do desabafo: