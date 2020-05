Se ‘Friends’ fosse gravado hoje ‘não teria um elenco só de brancos’, diz Lisa Kudrow

Lisa Kudrow é conhecida por interpretar a personagem Phoebe em 'Friends' Foto: Reprodução / NBC

A atriz Lisa Kudrow, conhecida por interpretar a personagem Phoebe Buffay na série Friends, comentou em uma entrevista que se a produção fosse gravada hoje em dia ela teria diversas alterações, e com certeza não teria um elenco apenas com pessoas brancas. Ela também falou sobre as críticas que a série sofre por momentos vistos, hoje, como inapropriados.

“Se a série fosse refeita hoje ela seria completamente diferente. Com certeza não teria um elenco só de brancos”, disse Lisa em entrevista para o The Sunday Times, publicada no domingo, 17. A atriz também ressaltou que não se arrepende de fazer parte da série que, para ela, além de comédia é um show sobre “pessoas se conectando”.

Lisa opinou que a série deveria ser vista como uma cápsula do tempo, mostrando a realidade da época em que se passava, e não pelo que fez de errado. É possível encontrar na internet críticas de episódios, inclusive com apontamentos de machismo e homofobia, e uma das criadores da série diz se arrepender de alguns momentos da produção.

“Essa série considerou que era muito progressista [para a época]. Teve um personagem cuja mulher descobriu que era gay e estava grávida, e eles criaram a criança juntos. Nós também falamos de barriga de aluguel. Isso era, naquela época, progressista”, ressaltou a atriz.

Ela também destacou que o foco de Friends nas relações pessoais influencia no sucesso da produção: “parte do apelo é que os jovens têm uma nostalgia inconsciente por conexões pessoais. E não apenas agora durante a pandemia [do novo coronavírus], mas antes disso”. “Eu não vejo uma realidade em que Friends não fosse qualquer coisa se não boa”, defendeu Lisa.

Recentemente foi anunciado que a série, que até hoje faz bastante sucesso, irá ganhar um episódio especial com o retorno do elenco principal original. Por causa da pandemia, porém, as filmagens foram adiadas, e ainda não há nova data para o lançamento.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais