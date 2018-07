Se fosse hoje, entrevista de Glória Maria e Freddie Mercury teria quebrado a internet

. Foto: Reprodução/ YouTube

A segunda passagem do Queen pelo Brasil foi, provavelmente, a mais marcante. Depois de se apresentar em 1981, a banda veio para o País em 1985 como atração principal do Rock in Rio I. Como não podia ser diferente, a Globo fez uma entrevista exclusiva com o vocalista da banda, Freddie Mercury.

Glória Maria, então com 36 anos, foi escalada para falar com o astro do rock. O papo entre os dois, que durou menos de dois minutos, foi para deixar qualquer um morrendo de vergonha alheia. Mesmo sem internet, a entrevista viralizou.

A conclusão é: se houvesse redes sociais na época, essa entrevista quebraria a internet. Mas por quê?

Primeiro, Freddie Mercury responde as perguntas com um cigarrinho na boca. Parece que, naquela época, o tal do 'politicamente correto' não estava muito em alta.

. Foto: Reprodução/ YouTube

Além disso, podiam ter escalado um repórter com um inglês um pouco melhor... Se Joel Santana foi zoado na Copa de 2010 por não saber falar a língua, imagina o que as pessoas falariam da Glória.

Por alguma razão misteriosa, depois de fazer a pergunta em inglês e ouvir a resposta, a jornalista perguntava a mesma coisa em português. Freddie também não entendeu e respondeu de forma um tanto quanto grosseira: "Eu já te respondi isso. Viu? Estou te ajudando. Próxima pergunta". Ser fosse nos dias atuais, com certeza neste momento haveria uma guerra de pessoas atacando o vocalista pela patada e outros adorando.

Ainda na onda da grosseria, Freddie pareceu não gostar muito da pergunta sobre ele ser líder da banda e respondeu mesmo antes de Glória terminar a questão. "Eu não sou líder da banda". Quando ela refez a pergunta em português, ele resolveu dar uma zoada e mudar a resposta (e apertar a bochecha dela). "Dessa vez sim, eu sou o líder da banda. Eu já respondi isso".

via GIPHY

Para fechar com chave de ouro, Glória pediu uma demonstração ao cantor. Depois de ele perguntar se ela estava louca, ele 'brincou' que a demonstração seria agarrá-la (com certeza muita gente não gostaria da piadinha hoje em dia). Claramente constrangida, a repórter dá aquela risadinha falsa.

Agora você pode assistir toda a entrevista e entender quantas coisas bizarras acontecem em dois minutos: