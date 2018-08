'Se eu for demitido, não é o fim do mundo', diz Leo Dias

Leo Dias e Mara Maravilha Foto: Instagram / @leodias | Instagram / @maramaravilhaoficial

Leo Dias, um dos integrantes do programa Fofocalizando, do SBT, 'alfinetou' novamente Mara Maravilha, afastada da atração pela emissora na última sexta-feira, 17.

Após a exibição do primeiro Fofocalizando sem a presença de Mara, o Leo publicou uma foto em seu Instagram com a legenda: "Voltamos com tudo! Obrigado pela audiência de hoje!".

Um de seus seguidores comentou: "Vai rindo... Você é o próximo". Na sequência, sua resposta: "Amor, se eu for demitido, é lógico que eu vou ficar triste. Mas não é o fim do mundo para mim.

"Eu tenho três empregos e a pessoa (qualquer pessoa) precisa se renovar sempre", concluiu.