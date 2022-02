Scorpions lança novo álbum, 'Rock Believer', após sete anos; ouça

Banda Scorpions não lançava álbuns desde 2015. Foto: Wilton Júnior/ Estadão

Eles estão de volta! A banda alemã Scorpions anunciou o lançamento de um novo álbum, Rock Believer, nesta sexta-feira, 25. A banda não lançava discos desde 2015, quando disponibilizou o Return to Forever.

O lançamento também chega com um documentário, Rock Believer – The Journey, dividido em três partes. Disponíveis no YouTube, os episódios contam os bastidores da nova produção, que chega para relembrar os antigos sucessos da banda.

Segundo o perfil oficial do Scorpions do Instagram, a gravação estava marcada para ser feita há tempos, mas foi adiada por conta da pandemia. "Um estúdio já havia sido reservado em Los Angeles, mas o destino – corona – atrapalhou nossos planos", escreveu o perfil.

Também no Instagram, a banda contou que Rock Believer possibilitou que os integrantes relembrassem sobre o início do grupo. Este ano, o Scorpions completa 57 anos desde a fundação.

"Estávamos sentados em casa, a poucos passos do lendário Peppermint Park Studios, e tudo de repente parecia como nos anos 1980, quando saíamos no restaurante italiano à noite e debatíamos sobre a música", escreveu a banda.

A partir de março, o Scorpions também fará uma turnê que passará pelos Estados Unidos e pela Europa. Conforme o site oficial, a turnê começa neste sábado, 26, em Las Vegas, e termina no dia 2 de julho em Clermont-Ferrand, na França.

Ouça Rock Believer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais