Schwarzenegger sai ileso de acidente que envolveu quatro veículos

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, em abril de 2021, em Los Angeles. Foto: Tracy Nguyen/The New York Times

O ator Arnold Schwarzenegger se envolveu em um acidente de carro na tarde desta sexta-feira, 21, em Los Angeles. Ele saiu ileso do ocorrido que afetou outros três veículos.

A polícia local informou neste sábado, 22, que o acidente ocorreu por volta das 16h30 (11h30 no horário de Brasília) no cruzamento da West Sunset Boulevard com a Avenida Allenford.

Em um comunicado, o departamento policial da cidade indicou que todas as pessoas envolvidas permaneceram no local até a chegada dos agentes e que não há suspeita de que alguém estivesse sob efeito de álcool ou drogas.

Schwarzenegger, de 74 anos, não teve ferimentos, mas uma mulher que estava em outro veículo precisou ser levada a um hospital por ter lesionado a cabeça.

Em declarações à revista People, um representante do ator confirmou que o artista está bem e que a única preocupação dele é com o estado da mulher que ficou ferida. /EFE