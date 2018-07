Schwarzenegger doa R$ 320 mil para ONG de combate ao antissemitismo

Arnold Schwarzenegger fez doação de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 320 mil) para ONG de combate ao antissemitismo. Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters

O ator Arnold Schwarzenegger anunciou no último domingo, 13, doação de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 320 mil) para o Simon Wiesenthal Center, ONG que leva o nome do histórico caçador de nazistas e hoje faz trabalho para combater o antissemitismo e manter a história do Holocausto viva. A doação vem na esteira dos protestos de Charlottesville do último final de semana, 12 e 13, que causaram uma morte e deixaram ao menos 19 feridos.

“Eu fiquei horrorizado ao ver as imagens de neo-nazistas e supremacistas brancos marchando em Chatlottesville e de coração partido porque um ato de terrorismo tirou uma vida inocente”, disse o ator em post no Facebook. “Minha mensagem para eles [os nazistas e supremacistas brancos] é a seguinte: vocês não vencerão. Nossas vozes são mais fortes e numerosas. Não existe uma América branca, só os Estados Unidos da América. Vocês não nasceram com esse ódio todo - vocês podem mudar, crescer e evoluir, e eu sugiro que vocês comecem imediatamente”, continuou.

“Hoje eu doei US$ 100 mil para uma organização contra o ódio racial com a qual eu trabalho há décadas - o Simon Wiesenthal Center, nomeado em homenagem ao grande caçador de nazistas que eu tive a chance de chamar de amigo”, falou. “Meu desejo é que todos vocês contribuam para suas organizações contra o ódio locais de qualquer jeito que puderem. Juntos nós somos maiores que o ódio que nós vimos no final de semana”, concluiu.

O rabino Marvin Hier, fundador e diretor da ONG, agradeceu a contribuição de Schwarzenegger. “Arnold é um apoiador nosso há anos, mas fiquei sensibilizado pela demonstração de liderança dele nesse fim de semana quando conclamou a todos para se unirem contra o ódio”, disse em comunicado no site da organização.

Veja abaixo o post que Arnold fez (em inglês):