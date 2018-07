Scarlett Johansson vai abrir loja de pipoca gourmet em Paris

Scarlett Johansson vai abrir loja de pipocas gourmet. Foto: Justin Tallis/AFP

Nem só de cinema vive Scarlett Johansson e agora a atriz vai realizar um antigo desejo: abrir uma loja de pipoca. A Yummy Pop vai vender pipocas gourmet e será inaugurada neste sábado, 22, em Paris, segundo a AFP.

Leia também: Conheça os atores e atrizes mais bem pagos do mundo

A escolha da cidade tem motivo: Scarlett passa a maior parte de seu tempo na capital francesa, pois seu marido, Romain Dauriac, é francês e será seu sócio no empreendimento. Ainda de acordo com a agência, a atriz vai servir os clientes em alguns dias. No local, serão servidas pipocas com sabores como trufas, parmesão e sálvia.

Num comunicado obtido pelo E! News, Scarlett disse: "Era um sonho meu e da minha família trazer o lanche favorito dos americanos para a nossa cidade favorita na Europa. Estou animada em apresentar o Yummy Pop, um trabalho de amor e entusiasmo. Minha esperança é que Yummy Pop se torne um lanche básico parisiense e um símbolo de amizade entre minhas duas cidades favoritas, Paris e Nova York".