Scarlett Johansson revela seus maiores 'crushes' no meio artístico

Johansson disse que seus dois maiores crushes são chefs de cozinha. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Na manhã desta segunda-feira, 27, a atriz norte-americana Scarlett Johansson esteve como convidada no programa do apresentador Howard Stern, no canal Sirius XM, e foi questionada sobre seus interesses amorosos.

“Para você, quem é o homem mais atraente do mundo?”, perguntou Stern. “Se eu te dissesse que poderia te colocar num filme com alguém, com quem você escolheria que fosse?”

Com a insistência do anfitrião, Johansson se sentiu pressionada. “Não aponte uma arma para mim assim”, disse. Depois, ela revelou quem mais a atrai no mundo das celebridades: “Honestamente, sou uma pessoa que tem interesse em alguém como Gordon Ramsay”, afirmou. Ramsay é um chef de cozinha de 50 anos que mantém restaurantes em diversos países, além de fazer tutoriais de culinária no YouTube e programas televisivos.

Após a revelação, Stern disse que, nesse caso, até ele mesmo teria chance com a atriz. Mas ela não parou por aí e declarou que um outro chef de cozinha é também seu crush. “É um tema recorrente”, disse ela ao falar que tem uma queda por Anthony Bourdain, que também é escritor e apresenta um programa de TV.