SBT, Ratinho e Mara Maravilha lamentam morte de Arnaldo Saccomani

O SBT divulgou uma nota de pesar em relação à morte de Arnaldo Saccomani, que participou de diversos programas da emissora nos últimos anos, como Ídolos, Astros, Qual é o Seu Talento? e o Programa do Ratinho. O produtor musical morreu nesta quinta-feira, 27, aos 71 anos de idade.

Como homenagem, uma entrevista de Arnaldo Saccomani ao The Noite, de Danilo Gentili, que foi ao ar em 2016, será reprisada na noite desta quinta, 27. A nota fala em "profundo pesar" e destaca as passagens de Saccomani pelos programas da casa, além do período em que ocupou o cargo de diretor musical de teledramaturgia na emissora.

O apresentador Ratinho usou as redes sociais para lamentar o fato: "Com muita tristeza recebi essa notícia. Muita honra de ter trabalhado juntos no Dez ou Mil. Meus sentimentos à toda a família. Não perdemos só um excelente profissional, mas sim um grande ser humano".

Já a cantora Mara Maravilha relembrou um vídeo ao lado do produtor: "Que dor no coração! Que o Espírito Santo console a Vera, Júlia, Thais [esposa e filhas] e todos que te amam... Arnaldo Saccomani, uma das pessoas mais importantes da minha existência. Te amo!"

Confira a íntegra da nota divulgada pelo SBT abaixo:

"É com profundo pesar que o SBT lamenta o falecimento do produtor musical e jurado Arnaldo Saccomani, de 71 anos, vítima de insuficiência renal. Saccomani estava em seu sítio, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo.

Com uma carreira vitoriosa de mais de 50 anos na indústria fonográfica, Arnaldo Saccomani foi responsável pela trajetória musical de grandes cantores, bandas e conjuntos musicais como Ronnie Von, Tim Maia, Os Mutantes, Fábio Jr e Os Travessos. Estabeleceu a carreira de Tiririca, intermediou o contrato de Mamonas Assassinas com a gravadora EMI, e foi responsável pelos grandes sucessos musicais de Mara Maravilha.

Além de produtor e compositor, Saccomani atuou como jurado de realities nos últimos anos, tendo feito parte, no SBT, dos programas Ídolos, Astros e Qual é o Seu Talento?, onde se destacou com as críticas contundentes, que o levou a fazer parte do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho, onde participava semanalmente, mas estava afastado por conta do risco da Covid-19.

Arnaldo Saccomani também foi diretor musical da teledramaturgia do SBT, tendo participado ativamente da trilha sonora das novelas Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de Um Resgate, Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana.

O compositor deixa a esposa Vera e duas filhas. O SBT presta solidariedade e deseja que Deus conforte sua família.

O velório acontece até o meio-dia no Cemitério Memorial Parque Paulista em Embu das Artes."