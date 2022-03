‘Saudade de fingir que moro em Paris’, diz Bruna Marquezine em postagem nostálgica

A atriz Bruna Marquezine posa em frente a um espelho do quarto do Hotel Le Meurice, em Paris. Foto: Instagram / @brunamarquezine

A atriz Bruna Marquezine publicou no Instagram na última quarta-feira, 16, uma série de fotos nostálgicas relembrando uma viagem a Paris. A artista, que é conhecida por ter um estilo único, compartilhou com seus seguidores imagens da capital francesa e looks deslumbrantes que são sua marca registrada.

“Saudade de fingir que moro em Paris. Saudade de comer uma quantidade questionável de madeleines diariamente", escreveu na publicação. A atriz ainda tietou o Hotel Le Meurice, hospedagem de luxo da cidade luz: "Saudade dos espelhos do Hotel Le Meurice".

Recentemente, Bruna foi anunciada como protagonista do filme Besouro Azul, a primeira superprodução da DC Comics com personagens latinos. Em entrevista exclusiva ao Estadão a atriz comentou sobre a representatividade que a produção trará: “Que cada vez mais a gente veja todo tipo de pessoa ocupando esses espaços. O irmão de uma amiga disse: ‘queria tanto que tivesse um super-herói latino, acho que ia me representar mais’. Isso mexeu tanto comigo, sabe? Precisamos falar sobre representatividade. Para mim, é muito importante ser a primeira protagonista brasileira. Isso me emociona muito e sou muito grata".