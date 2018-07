Sasha revela significado das três tatuagens

Foto: Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel tem chamado atenção no mundo da moda nos últimos meses. Com os holofotes virando para seu lado, a filha de Xuxa foi convidada por Lilian Pacce para explicar o siginificado de suas três tatuagens em uma entrevista exibida no YouTube.

A mãe nunca proibiu que a filha fizesse tatuagens. "Acho que eu tinha 13 anos quando ela [Xuxa] me perguntou se eu queria fazer", revela Sasha. A garota tem uma cruz, o símbolo do seu signo - Leão - e uma flecha estilizada.

"Minha primeira tatuagem, fiz uma cruzinha aqui atrás. Eu empre fui muito religiosa, não em relação a uma igreja, mas em ter Deus no coração, então eu quis fazer um símbolo, uma força para mim", disse. "A segunda é bem pequenininha, é o símbolo e não um leão em si. É porque eu sou muito leonina, acho que essas características mostram bastante de mim", acrescentou.

"A minha última tatuagem eu quis fazer agora, antes de viajar, com minha a melhor amiga. Não é nada muito elaborada, faltou um pouco de criatividade nessa hora. [...] A gente, na verdade, começou a falar, mas chegando lá, começou a desenhar e ficou sem saber o que ia fazer." Sasha explica que a homenagem à amizade foi feita porque elas querem continuar amigas, mesmo morando em lugares diferentes do mundo. A filha de Xuxa vai se mudar para Nova York para estudar Moda e disse que deseja fazer outra tatuagem, em homenagem ao Rio de Janeiro.

Veja a entrevista completa: