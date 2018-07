Sasha Meneghel está irritada com vitória de Trump

Sasha Meneghel Foto: Reprodução/Instagram

A filha da apresentandora Xuxa, Sasha Meneghel, não está nada satisfeita com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Na noite desta quinta, 10, ela postou em seu Instagram o registro de um protesto contra a eleição de Trump que acontecia nas ruas de Nova York, onde Sasha está morando.

Ela fez o registro pelo Instagram Stories - ferramenta que deixa as postagens disponíveis por apenas 24 horas. Na legenda da foto, Sasha escreveu "Fuck Trump" ("Trump que se f***").

Ela já tinha usado o Twitter para mostrar sua indignação com a eleição do magnata. Na quarta, assim que o resultado da votação foi divulgado, Sasha compartilhou um meme que mostra a apresentadora Glória Maria saindo de dentro de uma caverna, com a legenda "E é neste abrigo nuclear que eu passarei os próximos quatro anos me escondendo do Donald Trump".

Quando eu soube que o Trump foi eleito aqui no EUAhttps://t.co/JMjdlzS4Uf — Sasha Meneghel (@SashaOficial) 9 de novembro de 2016