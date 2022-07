Sasha Meneghel completa 24 anos e recebe declaração de Xuxa

Xuxa e a filha, Sasha Meneghel. Foto: Instagram/@sashameneghel

Sasha Meneghel completa 24 anos nesta quinta-feira, 28, e logo pela madrugada já começou a receber felicitações. Xuxa, sua mãe, foi uma das primeiras a desejar os parabéns, com uma homenagem emocionante.

No Instagram, Xuxa compartilhou uma retrospectiva ao som de Uma Canção para Sasha, uma composição própria para a filha, lançada em 1998, logo após seu nascimento. "O presente mais bonito que eu ganhei. Se eu não sabia amar, agora eu sei", diz a letra.

Na legenda, a apresentadora declarou a filha como o amor de sua vida. "Nas outras vidas eu te amei e tenho que ter muitas outras pra dizer te amo. Sei que nessa eu digo e repito (mas é pouco) … Eu te amo, meu orgulho. Você é mais do que eu sonhei, você é meu eterno bebê. E não me canso de dizer obrigada por você ter vindo pra minha vida no dia 28 de julho de 1998 . Seja feliz hoje e sempre", destacou.

"Te amo, te amo, te amo! Obrigada por ser a melhor mãe do mundo! Te amo demais", respondeu Sasha.