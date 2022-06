Sasha Meneghel celebra aniversário de João Figueiredo em Milão

Sasha Meneghel fez declaração para o marido em celebração ao seu aniversário. Foto: Instagram/Stories/@sashameneghel

Sasha Meneghel celebrou o aniversário do seu marido, João Figueiredo, neste domingo, 19, em Milão. Os dois participaram de um evento de moda na cidade italiana e a modelo usou suas redes sociais para fazer uma declaração.

"Todo o dia é dia de celebrar você. Você é a pessoa mais especial que já conheci. Eu amo tudo em você, sabia? Seu coração puro, seus olhos verdes 'aquarela', sua risada, seu cheiro, sua voz. Nunca imaginei que poderia amar alguém tanto assim. E todos os dias me apaixono mais um pouquinho", escreveu junto de um vídeo com imagens do casal.

Ela também agradeceu pela companhia e momentos de parceria. "Minha vida ao seu lado é mais bonita, leve, alegre, é mais completa. Meu João, meu maior desejo é te fazer feliz. Seu sorriso faz meu coração bater mais forte. Sua alegria é a minha."