Sasha ensina moda africana para jovens da Angola: ‘Muita gratidão de ter feito parte disso’

Sasha orientou meninas na produção de vestidos com tecidos africanos. Foto: Aldeia Nissi

Sasha Meneghel, de 21 anos, participou de projetos sociais durante seu intercâmbio em Angola, do qual retornou no último domingo, 18.

Dentre as atividades, a jovem, que estuda moda em Nova York, deu aula para meninas angolanas sobre a utilização de panos africanos na escola Sebastiana Garcia, que recebe ajuda humanitária por meio do projeto social Aldeia Nissi.

A instituição compartilhou um vídeo de Sasha ensinando as jovens a montar suas próprias roupas. Em seguida, elas desfilaram sob aplausos dos demais alunos. "A alegria destas meninas e meninos nos contagiou e nos fez vibrar com tanta felicidade", escreveu a equipe da Aldeia no Instagram.

"Que dia, sério. Muita gratidão de ter feito parte disso, ter visto o talento e a garra deles de pertinho. Tenho certeza que é só começo", respondeu Sasha.

Assista:

Veja abaixo as fotos:

Sasha se emocionou com o projeto e pretende voltar mais vezes. Foto: Aldeia Nissi

Sasha Meneghel orientou a produção de vestidos com diferentes estampas. Foto: Aldeia Nissi

PIntura de unhas e outras atividades de beleza também fizeram parte da aula. O projeto Nissi afirma que essa iniciativa é uma forma de construir a autoestima das jovens. Foto: Aldeia Nissi

Sasha passou a maior parte do seu tempo em atividades com crianças durante o intercâmbio em Angola. Foto: Aldeia Nissi

No último domingo, 18, Xuxa disse estar orgulhosa da filha e declarou que esteve com ela em pensamento durante o trabalho em Angola: “Você é meu orgulho, Sashita”. A apresentadora compartilhou um vídeo em que Sasha aparece com duas crianças angolanas no colo, que mandam beijos para a Xuxa. “Te amo, mãe”, disse.