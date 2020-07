Sasha completa 20 anos e Xuxa faz homenagem: ‘Você é o meu orgulho maior’

A apresentadora Xuxa Meneghel e a filha Sasha Foto: Instagram/@xuxamenegheloficial

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, completa 22 anos nesta terça-feira, 28. Mas, já na noite desta segunda, a apresentadora decidiu fazer uma homenagem para ela nas redes sociais.

Ao publicar uma foto antiga com a então pequena Sasha, Xuxa revela que sempre teve o desejo de ser mãe e o quanto ama a filha.

“Eu sempre sonhei em ter um anjo pra me chamar de mãe. Deus sabe o quanto te desejei, não imaginava que Deus iria chegar perto da perfeição quando te fez. Sim, pra mim você é perfeita, mesmo que o mundo não ache. Você é o meu orgulho maior e vai ser sempre meu bebê. Hoje você faz 22 anos e por onde você passa, deixa seu amor, seu carinho e respeito pelos bichos, crianças e velhos. Deus me deu você e eu passarei esta vida inteira agradecendo por este presente. Te amo imensamente”, concluiu.

Sasha é filha de Xuxa com o ator Luciano Szafir. Na publicação, a jovem agradeceu. “Eu te amo tanto tanto tanto. Deus me deu a melhor mãe do mundo! Te amo, te amo, te amo, te amo”, escreveu.

No Instagram, Xuxa também publicou um vídeo da época em que Sasha era pequenina e aparecia pela primeira vez na televisão, durante o programa Xuxa Park, na TV Globo.

Assista ao vídeo: