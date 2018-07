Sarah Paulson diz que foi aconselhada a esconder namoro homossexual para não manchar carreira

A atriz Sarah Paulson. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Em entrevista à revista The Edit, a atriz Sarah Paulson, da série American Horror Story, afirmou que foi aconselhada a esconder o seu relacionamento com a atriz Holland Taylor por medo de consequências negativas que pudesse ter a sua carreira.

“No começo, quando as pessoas descobriram que eu estava com Holland, algumas disseram: ‘Acho que você tem que ser cuidadosa, temo que vá afetar negativamente sua carreira’. Eu fiquei tipo o quê? Isso nunca tinha ocorrido a mim”, revelou Paulson.

Paulson, de 42 anos, disse também que, embora sua vida amorosa seja provavelmente a coisa mais sem graça sobre ela, as pessoas consideram que seu namoro com Taylor, 32 anos mais velha, é “fascinante e estranho”. E, na contramão dos conselhos, em discurso após vencer o Emmy de melhor atriz numa série ou filme limitado, ela proferiu um “Eu te amo” à namorada.

“E aí eu pensei, por que eu não falaria [‘Eu te amo’]? O fato de eu estar pensando assim é errado. Sou a capitã do meu próprio navio, e nunca procurei que alguém verificasse para validá-lo, ou me dissesse que está tudo bem”, disse ela.

A carreira de Paulson, depois de tudo isso, continua muito bem. Em seu próximo trabalho no cinema, ela interpretará Tony Bradlee, esposa do lendário editor do Washington Post Ben Bradlee. Em produção de Steven Spielberg sobre a publicação dos Pentagon Papers, o elenco ainda conta com Meryl Streep e Tom Hanks. O longa estreia em 22 de dezembro.