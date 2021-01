Sarah Jessica Parker fala sobre ausência de Kim Cattrall em 'Sex and The City'

As atrizes da série original: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall e Kristin Davis Foto: Peter Kramer/ AP

Depois de confirmar que Sex and The City ganhará um revival na HBO Max, neste domingo, 10, Sarah Jessica Parker também falou sobre a ausência da atriz Kim Cattrall no elenco de And Just Like That.

Na publicação do teaser da nova versão da série de 1998, muitos fãs da saga sentiram falta da personagem Samantha, interpretada por Cattrall, e relacionaram essa ausência com as discussões públicas que Kim e Sarah já tiveram no passado.

“Ela não marcou a Samantha Jones”, observou um fã. Outro internauta respondeu que “Elas não gostam uma da outra”.

Porém, depois de muito tempo sem se pronunciar sobre sua relação com Cattrall, Sarah resolveu rebater os comentários da publicação.

“Não. Eu não desgosto dela. Eu nunca disse isso. Nunca diria. Samantha não faz parte dessa história, mas sempre será parte de nós. Não importa o que fizermos ou onde estivermos”, respondeu a atriz. Kim Cattrall ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Entenda o caso

A briga das duas artistas se tornou pública em 2018, quando o irmão de Kim morreu e Sarah prestou suas condolências a Cattrall. Porém, a atriz não gostou da atitude e resolveu postar uma mensagem à Parker no Instagram.

“Seu contínuo estender a mão é um doloroso lembrete de como você realmente era cruel naquela época e agora. Deixe-me deixar isso muito claro. Você não é minha família e nem minha amiga. Então, estou escrevendo para lhe dizer uma última vez que pare de explorar nossa tragédia para restaurar sua personalidade de 'garota legal'”, escreveu.

Ainda na legenda da publicação, Kim acrescentou o link de um artigo do site New York Post. O texto trazia declarações de fontes anônimas que alegavam que Cattrall nunca recebeu o mesmo salário que Parker e que ela teria sido deixada “na geladeira” pelas protagonistas da série. Sarah nunca se manifestou sobre esse post.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais