'São coisas da vida', diz repórter que entrou ao vivo com filho no colo

Durante transmissão ao vivo, Felipe Kieling apareceu com o filho de um ano no colo. Foto: YouTube/Rádio BandNews FM

O jornalista Felipe Kieling, correspondente da BandNews FM em Londres, viralizou nesta semana nas redes sociais após entrar ao vivo no jornal segurando o seu filho do colo.

Ele explicou que o pequeno Lucas não pôde ir para creche. Como sua mulher estava em uma reunião importante e eles não possuem familiares que moram perto, foi preciso levar a criança para o trabalho. O repórter defendeu que cenas como a que ele vivenciou sejam mais comuns.

"São coisas da vida, a gente precisa falar sobre esses assuntos para que sejam normais. E eu até me perguntei: 'Se fosse uma mãe, no meu caso, teria viralizado tanto? Ou a sociedade já espera que a mãe faça mais?'. É algo que eu acho que a gente tem que conversar e normalizar", disse em entrevista à revista Pais&Filhos.

Lucas não pôde ir pra creche. A gente não tem família por perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo pra trabalho e não deu muito sossego…faz parte https://t.co/aQ3r0buk8z — Felipe Kieling (@felipekieling) June 30, 2022

Felipe contou que não ficou nervoso durante a situação, mas sabia que imprevistos poderiam ocorrer. "Eu estava com o Lucas, se ele chorasse eu não poderia ignorar isso. Nunca ignoro coisas que acontecem ao vivo."

"Inclusive, acho que a melhor coisa a se fazer é mostrar a realidade. Ele [Lucas] estava agitado, querendo pegar meu fone de ouvido e eu continuei falando, tentando manter a concentração para passar a informação", completou.

E não foi a primeira vez que Lucas apareceu na televisão. Em agosto do ano passado, com apenas um mês de vida, o bebê entrou ao vivo e dividiu a tela com o jornalista José Luiz Datena.