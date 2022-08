Sandy volta aos palcos na próxima quinta e convida Wanessa Camargo

A segunda edição do projeto 'Nós, Voz, Eles' apresenta seis músicas inéditas, distribuídas em três EPs e sempre com convidados especiais. Foto: Brunno Rangel

Na próxima quinta-feira, 18, Sandy estará de volta aos palcos com a turnê Nós, Voz, Eles 2, após três anos sem fazer shows por conta da pandemia da covid-19. E antes do retorno tão aguardado pelos fãs, a cantora falou, na tarde desta terça-feira, 16, durante coletiva de imprensa em São Paulo, sobre o novo projeto que apresenta seis músicas inéditas, distribuídas em três EPs e com participações de convidados especiais. O formato engloba ainda o lançamento de episódios do processo de gravação, singles e videoclipes, todos em parceria com a Universal Music.

Após os dois grandes projetos em parcerias – Nós, Voz, Eles (2018) e a Turnê Nossa História (2019), estava nos planos de Sandy produzir mais um álbum solo e autoral, assim como Manuscrito (2011), Sim (2013) e Meu Canto (2016). Mas, como a própria cantora refletiu em recente vídeo teaser deste lançamento, ela desejava voltar a ver gente depois do isolamento forçado pela pandemia.

Então a artista recebeu no estúdio de casa, em Campinas, seis convidados: Wanessa Camargo, Agnes Nunes, Vitor Kley, duo OutroEu, o pianista Amaro Freitas e Ludmilla; todos gravando faixas inéditas que compõem o Nós, Voz, Eles 2.

Entre os convidados, destaque para a cantora Wanessa Camargo, cuja parceria repercutiu bastante na internet. As duas dividiram a voz na canção Leve, lançada em 4 de agosto.

"Foi uma grande novidade para as pessoas que não esperavam por isso. Acompanhei nas redes sociais. Eu e ela somos amigas há bastante tempo e não sei se as pessoas têm essa percepção. Como existiram comparações no passado, uma falsa rixa criada pela mídia e pelos próprios expectadores que ficam querendo ver um babado, uma treta... parece que têm a necessidade de ter esse contrapeso, uma rivalidade entre mulheres, colocar as mulheres para brigar... Ai que coisa do passado! E aí temos projetos como este que ajudam a quebrar esse paradigma impregnado do passado!", destaca Sandy.

"Foi uma boa oportunidade para mostrar que isso não existe e mostrar também que, mesmo nós duas sendo artistas tão diferentes, tem um lugar ali que a gente pode se encontrar na música também. Achei que foi um encontro lindo. Acho que deu para as pessoas perceberem isso porque foi algo muito verdadeiro. Não faço se não for assim", continua a cantora.

Camping de composição

Sobre o camping de composição, destaque do projeto com direção geral de Douglas Aguillar, Sandy revela que se aventurou pela primeira vez. "Nunca tinha feito. É uma prática lá nos Estados Unidos, já faz tempo que eles fazem isso, mas no Brasil tem pouco tempo. E eu, como sou compositora, sempre componho minhas músicas, e muito com o Lucas (Lima, marido), principalmente, pois ele é o meu parceiro mais fixo nas composições, nunca tinha feito o camping. A gente compõe na hora que dá, em uma viagem... Se bem que depois que tive filho, tenho que marcar hora para compor (risos). A gente (Sandy e Lucas) se fechava no estúdio, deixava o Theo com algum avô ou avó e fazíamos do nosso jeito, só nós", diz.

"E aí nesse ano, como estava com um prazo superapertado, queria gravar logo porque tinha marcado a turnê, e queria que o projeto ficasse pronto antes da turnê para cantar as músicas novas, ter coisas novas para mostrar. Marquei o camping para ver se conseguia agilizar o processo. Chamei quatro compositores que gosto muito, gosto do estilo e eu dava o tom. As quatro músicas que nasceram nesse camping surgiram de alguma ideia minha, que tinha escrito antes. Parece que a inspiração a gente obriga ela e ela vem (risos). Como são várias pessoas, seis ao todo, com o Lucas, quando ia ver, já tinha uma música. A ideia é repetir essa experiência. Ficou com a minha cara, meu medo era de não ficar, mas deu certo, fiquei feliz", continua a cantora.

Trabalhar com o marido, o músico Lucas Lima, às vezes pode ser complicado e Sandy explica. "Porque quando a gente vê, estamos falando de trabalho na hora de dormir, aí desperta e não dormimos mais. A gente fica trabalhando na mesa do almoço ou do jantar. Às vezes, ao lado do filho, aí a gente se toca e... 'Vamos ser pessoa física agora' (risos). E em alguns momentos, às vezes, a gente discute porque cada um tem a sua visão das coisas, rola algumas discussões, mas neste último projeto tudo fluiu sem nenhuma mini treta (risos)", revela a artista.

Gravações de 'Nós, Voz, Eles 2'. Foto: Brunno Rangel

Troca com outros artistas

Para Sandy, trocar com outros artistas é enriquecedor. "Tudo o que a gente pode misturar, somar, traz um resultado muito enriquecedor. Cada um vive sua vida do seu jeito, adquirindo experiências e quando a gente junta, aprendemos; e é natural. Gosto muito de transitar por outros estilos para me pluralizar. Gosto de ver como a pessoa trabalha. Até o jeito de falar de música, os termos que se usam, às vezes, são diferentes para falar da mesma coisa. Existe diversidade portanto muito aprendizado. A ideia do projeto é poder trazer coisas diferentes. Óbvio trazer pessoas afins, que já têm uma afinidade musical, como a Agnes, me indentifico com o trabalho dela e ela com o meu. Vitor (Kley), tem um lugarzinho que a gente se conversa. E tem coisas diferentes como, por exemplo, Amaro Freitas, pianista de jazz. Amo jazz, muitos sabem, mas trazer para a minha carreira é novidade", fala.

Gravação de episódio 'Nós, Voz, Eles 2' com Vitor Kley. Foto: Brunno Rangel

Pós-pandemia

Voltar a cantar depois da pandemia está sendo uma nova experiência para a cantora. "É um misto de emoções grande dentro da gente. Estava com muita saudade, voltade de voltar para o palco, mas fiquei esperando o momento em que eu achasse que fosse mais seguro. Muita gente voltou antes e tudo bem, mas não me sentia pronta ainda para fazer isso. Foi do jeito que deu, do jeito que achei que seria legal para mim, para as pessoas", revela Sandy.

"Ainda fico um pouco insegura, mesmo já tendo tomado todas as doses da vacina e minha equipe também. Tenho medo de expor as pessoas, o vírus ainda está por aí, ele ainda pode ser perigoso para algumas pessoas, então ainda fico com um medinho. Mas quando pisei de novo no palco, na minha pré-estreia em Jaguariúna, chorei de emoção porque não acreditava que aquilo estava acontecendo. Participei de alguns shows, mas show meu, com o meu público... Foram quase três anos longe dos palcos. Foi muito emocionante mesmo. Tomara que a gente continue com essa oportunidade de ver gente, de estar com as pessoas que a gente quer estar", declara.

Sandy lança segunda edição de 'Nós, Voz, Eles'. Foto: Brunno Rangel

Intimidade

Sandy é uma artista que sempre prezou manter sua intimidade preservada, mas neste novo projeto ela acaba revelando um pouco dos momentos mais íntimos e comenta: "É um projeto meu, com a ajuda de um ótimo diretor, que também é meu amigo, fazia parte do programa Sandy & Junior (TV Globo). Então por ter pessoas de confiança comigo, fico tranquila. Se sair algo que eu não queira dividir com o resto do mundo, não vou deixar ir para a edição porque a escolha é minha".

"E é muito bom que seja ele (o diretor) porque esqueço que tem câmera. Então a gente pode ser muito natural, descontraído, fazer tudo de verdade sem se preocupar porque vou cuidar da edição depois, mas o Douglas me conhece, não vou precisar ficar pedindo as coisas para ele. Tanto que Theo, o meu filho que preservo apenas das redes sociais porque ele tem uma vida completamente normal, passa (na frente das câmeras)... Até apareceu de costas no primeiro (Nós, Voz, Eles). Acho que acontece de forma fluida, leve, me sinto segura com esse formato", confessa a cantora.

Por estar exposta desde cedo, Sandy lembra que as pessoas não entendem esse seu lado mais preservado. "Para muita gente é difícil entender essa minha necessidade de me preservar. No mundo de hoje, em que está tudo exposto, as pessoas se filmam o dia todo, se postam o dia inteiro e está tudo bem para elas, elas não se sentem mal com isso, eu me sentiria. Não fico bem. Sofri coisas que não me fizeram bem durante fases muito tenras na minha vida, quando a gente ainda é adolescente, passando por transformações importantes na vida, no corpo, na vida social, e eu estava sempre exposta e sujeita a opinões de outras pessoas. Isso deixa uma marca. Poderia ter surtado mas encontrei o meu jeito de poder continuar minha carreira e estar com as pessoas de um jeito que eu tenha minha intimidade preservada. É o meu jeito de fazer para sobreviver", declara a cantora.

Primeiro show em São Paulo

Sandy se apresenta pela primeira vez com o projeto Nós, Voz, Eles 2 na próxima quinta-feira, em São Paulo, e volta a falar de Wanessa Camargo. A artista revela: "Ela vai cantar comigo no primeiro dia do show. Wanessa foi muito fofa, topou o convite na hora. Foi gostoso gravar com ela. Ela é uma pessoa que gosto muito, tenho consideração como artista e pessoa. Ela é querida, muito carinhosa, divertida, a gente tem essa amizade boa. A gente já falava dessa parceria desde 2017, quando trocávamos as primeiras ideias. Não rolou no primeiro momento, depois veio a turnê com o meu irmão (Junior), mas veio agora e a chamei", diz.

Os próximos dois lançamentos serão: o episódio de Tudo Teu, ao lado de Vitor Kley, no ar dia 22 de agosto; o episódio de Destruição, com o duo OUTROEU, no dia 24. Os singles e clipes destas participações serão lançados no dia 25, às 21h. Já as parcerias com o pianista Amaro Freitas e Ludmilla ficam para o mês de setembro, concluindo a segunda temporada do projeto musical.