Sandy reúne pai e marido em último episódio da websérie ‘Nós, Vós, Eles’

Os cantores Sandy, Xororó e Lucas Lima. Foto: Reprodução/ YouTube/Sandy

A websérie de Sandy, intitulada Nós, Vós, Eles, já recebeu nomes de sucesso da música brasileira, como Maria Gadú, Mateus Asato, Ana Vitória, e a banda Melim. Nesta terça-feira, 6, o último episódio prestou uma homenagem ao pai da cantora.

Sandy e Lucas Lima, marido dela, escolheram a música Meu Disfarce, um clássico da dupla Chitãozinho e Xororó. “Eu nunca cantei com meu pai e com meu marido num projeto meu, um disco meu de estúdio. Já participei de shows, já participei do DVD da Família Lima, mas nunca gravei em estúdio com ele”, declarou Sandy.

A websérie vai ao ar no canal da cantora no Youtube. Um videoclipe e um single especiais devem ser lançados na próxima sexta-feira, 9. “Quem aí tá preparado pro episódio de hoje (sic)? Às 19h, compartilho com vocês o dia especial de gravação que tive com meu grande pai”, escreveu Sandy na legenda da foto que publicou no perfil oficial dela no Instagram.

Xororó declarou seu amor à filha ao longo do episódio. “Tenho visto o crescimento dela (Sandy) como cantora solo. Sou um grande fã, ela sabe disso”, disse.

Assista ao vídeo: