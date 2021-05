Sandy relembra ensaio fotográfico feito por Junior

A cantora Sandy, em 2006, fotografada pelo irmão Júnior Foto: Instagram/@sandyoficial

Com um toque de nostalgia, Sandy usou as redes sociais para compartilhar uma foto de 15 anos atrás, quando o irmão, Junior, decidiu arriscar na fotografia.

"De 2006, quando eu era muito 'xóven' e fashion. Fotografada pelo meu irmão, Junior – muito danado e artístico – pra uma revista", conta a cantora na legenda de duas fotos que foram publicadas no perfil dela no Instagram.

Nas imagens, que são em preto e branco, Sandy aparece com os cabelos presos, com metade do corpo para dentro da água, em uma espécie de piscina.

"Nessa época eu estava ruivíssima e cursava o 2º ano da faculdade de Letras, que foi uma grande paixão e uma realização pra mim", concluiu. Junior comentou, dando risada: "Adorei o #tbt".