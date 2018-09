Sandy grava participação em álbum de banda de heavy metal; ouça

Cantora gravou parceria com a banda 'Angra' Foto: Instagram / @sandyoficial

Imagine uma cantora que começou sua carreira no mundo sertanejo e, anos mais tarde, seguiu para o pop. Se essa artista gravasse uma música de heavy metal, a notícia seria, no mínimo, curiosa. Mas é isso o que ocorre no novo álbum da banda de heavy metal Angra. ØMNI traz a participação da cantora Sandy, filha do sertanejo Xororó, em uma das faixas. O álbum está previsto para ser lançado em 16 de fevereiro.

Sandy canta na terceira faixa do álbum, Black Widow’s Web (Teia da Viúva-Negra, em português). Não, ela não canta gritando como é comum entre os vocalistas de heavy metal. Pelo contrário, Sandy esbanja talento com sua voz doce, calma e controlada.

ØMNI é um álbum conceitual em que cada música conta história curta de ficção científica. Além de Sandy, a faixa Black Widow’s Web ainda teve a participação de Alissa White-Gluz, vocalista da banda sueca de heavy metal Arch Enemy.

Ouça o trecho da música em que Sandy canta: