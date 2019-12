Sandy e Lucas Lima saem em ‘lua de mel’ e compartilham fotos; veja

Sandy e Lucas Lima. Foto: Instagram/@sandyoficial

Após uma intensa turnê ao lado do irmão, Sandy e o marido decidiram sair em ‘lua de mel’ e compartilharam fotos dos momentos juntos nas redes sociais.

O destino escolhido: Paris, na França. Recentemente, a cantora e Lucas Lima completaram 11 anos de casados. Eles são pais de Theo, de cinco anos de idade.

“Às vezes, a gente precisa dar um ‘pause’ no mundo para viver um pouquinho de sonho. Que coisa linda foi essa viagem. Obrigada, meu parceiro lindo, por caminhar sempre ao meu lado, por ser a melhor companhia para uma viagem e para uma vida. Te amo!”, escreveu Sandy ao compartilhar uma foto do momento no Instagram.

Lucas Lima também se declarou para Sandy pelas redes sociais. “Viagem rápida, mas cheia de memórias, novas experiências, novos significados e muita parceria. Como é bom explorar o mundo juntos e ver como ele fica maior contigo do meu lado. É nóis, namoradinha. Só vamo”, escreveu o músico.