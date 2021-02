Sandy e Lucas Lima lançam clipe da música ‘Lugar ao Sol’

Lucas Lima e Sandy estiveram juntos no palco do programa 'Só Toca Top', da Globo, Foto: Fábio Rocha/ Globo

A cantora Sandy e seu marido, o músico Lucas Lima, gravaram sua versão do sucesso de Charlie Brown Jr, Lugar ao Sol. A gravação em estúdio virou também um clipe.

A canção Lugar ao Sol foi lançada em 2001 e foi o primeiro single do álbum 100% Charlie Brown Jr. - Abalando a Sua Fábrica. Em 2016, uma versão repaginada, interpretada por Tiago Mayer, foi incluída na trilha-sonora do filme Mais Forte que o Mundo - A História de José Aldo. No ano seguinte, a banda Raimundos também incluiu a música em seu DVD Acústico, na voz de Chorão, em uma parceria com Charlie Brown.