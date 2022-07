Sandy e Lucas Lima homenageiam Patrícia Kisser, madrinha do filho do casal

Patrícia Kisser, mulher de Andreas Kisser, era madrinha de Theo, filho de Sandy e Lucas Lima. Foto: Instagram/@lucas.lima

Sandy e Lucas Lima homenagearam Patrícia Kisser, mulher de Andreas Kisser, da banda Sepultura, nas redes sociais. Amiga da família e madrinha de Theo, filho do casal, Patrícia tratava um câncer no cólon e morreu no domingo, 3.

Os dois publicaram textos emocionanantes em que falam sobre terem escolhido Patrícia para ser madrinha de Theo, hoje com oito anos. "Eu fiquei tão encantada, admirada e grata por tudo o que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda. E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos. E foi muito além disso", disse Sandy.

A cantora falou sobre a longa amizade com Patrícia e agradeceu a amiga pelos momentos que viveram juntas. "Eu não sei muito bem qual é a lição que a vida está querendo nos dar com essa sua partida tão, tão prematura. Faltava muito ainda para a gente viver junto. Essa sensação não sai de mim", lamentou a artista.

Lucas também contou que foi fácil escolher a amiga como madrinha do filho. O músico publicou uma foto de Patrícia e Theo juntos e escreveu: "O tanto que ela amava esse afilhado era impossível. Mais impossível ainda era perceber que ela amava com a mesma intensidade os outros 300 afilhados, filhos, marido, pais, parentes, amigos e até amigos de amigos".