Sandy e Lucas Lima comemoram nove anos de casados

Lucas Lima e Sandy Foto: Instagram/ @sandyoficial

Sandy e o marido, Lucas Lima, completaram nove anos de casados na última terça-feira, 12. Os dois músicos postaram mensagens nas redes sociais para comemorar a longa jornada.

“Vi num filme a frase ‘casamento é uma dança que se aperfeiçoa com o tempo’ e no nosso caso é bem por aí”, postou Lucas juntamente com uma foto do casal em uma viagem. Ele ainda teceu muitos elogios à mulher: “Parceira de verdade. Inteligente, segura, completa, encantadora”.

Já Sandy exaltou o caminho trilhado por ambos e a parceria do marido ao longo de todo esses anos. “Obrigada, meu lindo, por estar junto comigo nessa jornada muito vitoriosa e feliz. Te amo!”, escreveu.

O casal é pai de Theo, de 3 anos.

