Sandy e Lucas Lima adotam mascote: 'Tereza, novo membro da família'

o casal Sandy e Lucas Lima adotou uma nova integrante para a família 'Lima Lima': Tereza. Foto: Instagram/@sandyoficial

O fofurômetro explodiu neste sábado, 23, após o casal Sandy e Lucas Lima anunciar a chegada do mais novo membro da família: Tereza.

A cantora publicou a foto de uma gata cinza com olhos verdes no Instagram e escreveu, como se fosse a mascote: "Sou o novo membro da família 'Lima Lima'. E todos já me amam muito por aqui".

No mesmo dia, o músico e marido de Sandy, Lucas Lima, disse que está muito feliz pela chegada de Tereza e compartilhou um vídeo da nova integrante. Ao som de Gatinha Manhosa, canção de Erasmo Carlos, a gata aparece brincando no colo de Lucas.

"O timing da chegada dessa guriazinha foi inacreditável", disse. Ele ainda brincou sobre o "futuro" das fotos e dos vídeos que serão postados no Instagram: "Acabou o resto tudo (sic), meu feed virou Tereza e convidados".

Nos comentários, colegas e fãs comentaram sobre a gatinha. O ator Leo Fuchs disse que, daqui a pouco, os artistas terão vontade de adotar outro mascote: "Se prepare que daqui a pouco vem um irmãozinho! É apaixonante".

A cantora Vitória, da dupla Anavitória, revelou querer conhecer a gatinha: "Quero ser amiga da Tereza". "Fofura", comentou a apresentadora Fernanda Gentil.

Veja o vídeo de Tereza: