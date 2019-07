Sandy e Junior mudam letra de 'Maria Chiquinha': 'Não é mais aceitável'

Sandy e Junior em entrevista coletiva para anúncio de seu retorno como dupla na turnê 'Nossa História', no Allianz Parque. Foto: Nilton Fukuda / Estadão

A dupla Sandy e Junior 'alterou' a letra da música Maria Chiquinha, que fez sucesso com o público infantil na década de 1990, durante um show da turnê Nossa História, realizado em Fortaleza, no Ceará, na última sexta-feira, 19.

Na letra original, Junior canta que vai "arrancar a cabeça" de Maria Chiquinha, e em seguida, é questionado: "O que você vai fazer com o resto?". A plateia emendou com a letra original: "Pode deixar que eu aproveito". O cantor, então, corrigiu com uma versão 'atualizada'.

"O resto? Para com isso, isso aí não é mais aceitável, não são mais os anos 90. Não vou fazer nada com o resto, deixa em paz a Maria Chiquinha. A Maria Chiquinha faz o que ela quiser no mato. Não é muito melhor?", afirmou Junior, para delírio dos fãs.

