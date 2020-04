Sandy e Junior fazem mistério sobre live e fãs imploram por transmissão na quarentena

Sandy e Junior. Foto: Instagram/@sandyoficial

Estariam Sandy e Junior se preparando para fazer uma live na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus? Este é o principal dilema entre os fãs da dupla.

A curiosidade e o alvoroço foram causados graças a uma foto que Sandy publicou no perfil oficial dela no Instagram. “Tbt (throwback thursday) de quando a gente ficava junto, dentro de casa e cantando”, postou na legenda da imagem em que aparece ao lado do irmão, quando eram pequeninos.

Sandy segura um microfone e ele, apoiado em um banquinho, toca um violão. Junior Lima também publicou a mesma foto na rede social dele nesta quinta-feira, 16.

O fato de os irmãos postarem a mesma foto nas redes sociais despertou a esperança dos fãs que, no Twitter, imploraram para que a dupla fizesse uma live na quarentena.

“Será que é pedir muito cantar em casa e gravar pra gente?”, escreveu uma seguidora. “Meu Deus, a live vem”, disse outra.

Será que é pedir muito cantar em casa e gravar pra gente? — Carol ✭ (@carolinie) April 17, 2020

Nossa não brinca assim com o meu coração queremos dataaaaa #LiveSandyeJunior — Renata Santo (@renattysanto) April 17, 2020

O perfil oficial das Casas Bahia também comentou a publicação de Sandy no Twitter, o que fez com que os rumores ganhassem ainda mais força: “Ain! E eu já era fã de vocês! Bora fazer uma live em casa com o Junior pra matar a saudade? Meu coração já tá fazendo turo turo turo aqui dentro só de pensar!”.

ain! E eu já era fã de vcs! Bora fazer uma live em casa com o @Junior_Lima pra matar a saudade?? Meu coração já tá até fazendo turo turo turo aqui dentro só de pensar! ❤️ — casasbahia (@CasasBahia) April 17, 2020

